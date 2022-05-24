Как информирует «НБН» со ссылкой на The Guardian, более подробно об этом говорится в заявлении главы Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой, которое она озвучила на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

В сообщении глава МВФ отметил, что пока что не прогнозируется глобальная рецессия, однако и не исключается. Международный валютный фонд прогнозирует глобальный рост на уровне 3,6 процента в этом году. Георгиева также отметила, что до отрицательных значений еще весьма далеко.

Она подчеркнула, что «то, что мы можем все увидеть, это является ранней рецессией в некоторых государствах, которые изначально были слабыми».

Дословно из заявления главы МВФ:

«Эти страны не оторвались от кризиса инфекции коронавируса. Они имеют большую зависимость от импорта из Российской Федерации электроэнергии или же продуктов питания. И у них уже нечто слабее среда. 2022 год будет весьма тяжелым».

Не так давно, как известно, Международный валютный фонд снизил перспективы роста для 143 своих стран-членов, на которые попадает 80 процентов мирового производства.

Таким образом, последствия войны России против Украинского государства усугубляются усложнением финансовых условий, ростом курса американской валюты, а также замедлением роста в КНР.

Помимо того, глава МВФ заявила о рисках роста цен на продовольствие, но при этом упала цена на «черное золото». Согласно словам Георгиевой, «можно сократить потребление бензина, когда рост замедлится, однако мы должны каждый день кушать. Во всем мире предела достигает беспокойство относительно доступа к пище по разумной цене».

Ранее мы уже сообщали о том, что в Пенсионном фонде Украины рассказали, что будет с пенсией, если ее долго не снимать со счета.