Об этом он рассказал в интервью «НВ», передает «НБН».

Самый богатый бизнесмен Украины Ринат Ахметов собирается судиться с Россией, которая разрушила его предприятия в Мариуполе. Речь идет о заводе-гиганте «Азовсталь» и металлургическом комбинате им. Ильича.

Ахметов оценил вышеупомянутые предприятия в 17-20 миллиардов долларов. Однако окончательная сумма будет в иске.

«По восстановительной стоимости ММК им. Ильича и «Азовстали» из-за российской агрессии составляют от 17-20 миллиардов долларов. Окончательная сумма будет определена в исковом заявлении на Россию», — сказал бизнесмен.

Однако потери бизнес-империи Ахметова не ограничиваются только вышеупомянутыми предприятиями. С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты частично или полностью уничтожили ряд других объектов промышленной инфраструктуры, принадлежащих миллиардеру. В частности, от российской агрессии пострадали Авдеевский коксохим, Луганская ТЭС и другие предприятия.

Ахметов добавил, что юристы уже готовят иски против страны-оккупанта.

«Однозначно мы предъявим иски к России и будем требовать надлежащую компенсацию всех убытков и потерянного бизнеса. Уже сейчас активно ведется кропотливая юридическая работа по этим вопросам», — заявил миллиардер.

Ранее ставленник Кремля в оккупированном Донецке, террорист Пушилин заявил о планах снести завод «Азовсталь».