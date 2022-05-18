Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Telegram-канал Мариупольского городского совета.

Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин заявил пропагандистским СМИ, что металлургический комбинат «Азовсталь» в Мариуполе будет снесен. Ставленник Кремля пофантазировал, что на месте крупнейшего предприятия принадлежащего бизнесмену Ринату Ахметову, будет «парковая зона или технопарк».

Кроме того, главарь террористов признал, что 60% домов в Мариуполе не принадлежат восстановлению.

А вот комбинат им. Ильича, который тоже принадлежит Ахметову, по словам марионетки Кремля, «будет реконструировано и запущено в эксплуатацию». Но учитывая тот факт, что российские оккупанты умеют только разрушать, в это верится слабо.

Тем временем бизнесмен Ринат Ахметов, которому принадлежат оба вышеупомянутых предприятия, пообещал судиться. Миллиардер в интервью итальянскому телеканалу RAI заявил, что он обязательно предъявит претензии России с требованием возместить все убытки, причиненные российской военной агрессией.

Ранее бизнесмен пообещал, что ни один бизнес СКМ не будет работать под оккупацией РФ.

Кроме того, ранее предприниматель заявил, что поможет восстанавливать Мариуполь после деоккупации.