Это следует из «Мониторинга текущего состояния бизнеса» – доклада, который подготовил аппарат уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, сообщает «НБН» со ссылкой на российский «Интерфакс».

Согласно этому документу, 77,4% затронутых введенными санкциями компаний смогли к ним адаптироваться или рассчитывают это сделать, «а 11,7% этого сделать не сумели и останавливают бизнес полностью или частично». 67,1% опрошенных заявили, что ощущают результаты экономического спада.

Лишь 10,4% опрошенных в рамках исследования предпринимателей заявили, что их бизнес по-прежнему стабилен и продолжает расти. Среди проблем, влияющих на бизнес, 62,2% респондентов назвали спад спроса, «дальше идут дефицит оборотных средств и кассовые разрывы, разрыв цепочек поставок и сложности доставки по импорту».

Более 50% отмечают, что правительство РФ недостаточно делает для работы бизнеса в условиях санкций, 35% считают действия властей «спокойными и эффективными».

Напомним, ранее мы писали о том, что власти России скрывают влияние западных санкций и прекратили публиковать экономические данные