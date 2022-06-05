Как информирует «НБН» со ссылкой на Financial Times, объем помощи бизнесмена гражданам Украины, а также бойцам ВСУ вырос на три десятка миллиона долларов США.

Отмечается, что с начала боевых действий украинский предприниматель Ринат Ахметов пожертвовал на нужды ВСУ, а также гуманитарную помощь населению сто миллионов евро.

Сам Ринат Ахметов по этому поводу сказал:

«Сейчас главной задачей для нас является помощь украинцам, чтобы они выжили, а Украине – победить. В настоящее время всем уже хорошо понятно, что и бизнес в Украине, и сама страна несет невероятные потери из-за войны».

В это же время, согласно информации издания, агрессия России нанесла промышленности Украины невероятный урон, в частности и активам Рината Леонидовича, разрушив в Мариуполе комбинат «Азовсталь», а также ММК имени Ильича.

В сообщении подчеркивается:

«Активы Рината Ахметова понесли огромный урон. Сейчас бизнесмен предъявил к правительству России иск о возмещении убытков на сумму до двадцати миллиардов долларов США за то, что армия Путина разрушила его заводы на территории Мариуполя».

Ранее Ринат Ахметов сделал заявление о войне России против Украины.