Как информирует «НБН» со ссылкой на публикацию Подоляка в социальной сети «Твиттер», ЕС ослабил 6-й санкционный пакет против Кремля. В частности, из него был исключен запрет на доступ к облачным сервисам.

Дословно из сообщения Михаила Подоляка:

«Изначально Совет Европейского Союза объявляет о блокировании для Российской Федерации облачных сервисов Европейского Союза в шестом пакете экономических ограничений. После этого Совет Евросоюза редактирует сообщение, удалив оттуда упоминания об облачных технологиях. Никаких уточнений, или же разъяснений от официальных лиц не было. Нам нужно усиливать санкционное давление, но никак не ослаблять его».

Как известно, третьего июня Евросоюз утвердил шестой пакет санкций в отношении Российской Федерации из-за боевых действий Москвы против Киева.

Ранее мы уже писали о том, почему Алине Кабаевой не страшны санкции Запада.