Как информирует «НБН», такого рода информация была получена от главы Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елену Думу.

Согласно словам Думы, было получено заверение, что Хорватия «в ожидании передачи судна Украине».

Как известно, АРМА уже пересмотрела согласие на проведение повторного осмотра этого арестованного актива и после проведение оценки Агентство планирует осуществить его реализацию.

В своем сообщении Дума отметила:

Продажа этого лота станет первым примером реализации арестованных активов, которые находятся ща границей.

Также она рассказала, что в Хорватии арестованная яхта Медведчука сегодня, 25 января, временно отправилась для подтверждения ее технической способности, плавучести и работы двигателей. Проведение этих мероприятий состоялось по решению суда.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в США хоятт передать Украине замороженные активы.

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