О том, что Вашингтон задумался о дальнейших ограничениях, касающихся ввоза в РФ микроэлектроники, поскольку западная технологическая продукция все еще попадает в страну-агрессор, и это вызывает некие сомнения относительно действенности ранних санкций, и по данной причине, различные ведомства США и ЕС начали отработку дополнительных способов внедрения ужесточенных запретов, пишет «НБН», ссылаясь на материал The New York Times.

Еще в минувшем марте, официальные представители США и ЕС совершили обмен информацией о том, какие технологии все же успела закупить РФ. СМИ удалось заполучить документы, указывающие на то, что большие запасы микрочипов и прочих электронных составляющих, поначалу были переправлены через Армению, Казахстан и иные страны, а позднее эти партии еще и существенно выросли.

В частности, сведения затрагивают восемь «особенно чувствительных категорий чипов» и других электронных устройств, критически важных для процесса создания вооружений, таких как «высокоточные» российские ракеты. Кроме того, в такой список попал и компонент, имеющий название «программируемая пользователем вентильная матрица», не так давно обнаруженная в обломках одной из крылатых ракет «Х-101» РФ.

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