Об этом пишет «ТСН», передает «НБН».

Ранее Великобритания и Канада ввели санкции против бывшей российской гимнастки Алины Кабаевой, которой приписывают близкие отношения с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Кабаева, как известно, возглавляет холдинг «Национальная Медиа Группа».

Вслед за Великобританией и Канадой санкции ввели и государства ЕС.

При этом в РФ заявили, что якобы давней пассии Путина санкции не страшны. Об этом заявила блогер и бизнесвумен Яна Муратова. По ее словам, Кабаева не пострадает от санкционных ограничений Европы.

«Она выдающиеся спортсменка и то, что Запад ввел против нее санкции, это говорит об их слабости. Я считаю, что это абсурд вводить санкции против людей, которые имеют огромные заслуги в спорте. Но Алина точно не расстроится, у нас огромная страна, которую она любит. И в которой ее любят. А пока собаки лают, караван идет», — заявила блогер.

Стоит отметить, что Кабаева крайне редко появляется на публике. В апреле она провела спортивный фестиваль, назван в честь ее. Тогда внимание публики поразили изменения во внешности экс-гимнастки. А также многие заметили, что Кабаева носит обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки.

Ранее стало известно, что Кабаева попала в 6-й пакет санкций ЕС против РФ из-за войны против Украины.