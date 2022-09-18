Об этом в субботу, 17 сентября, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает «НБН».

Это последний транш из 4,5 млрд долларов от США из Целевого фонда Всемирного банка, написал он в Twitter.

До державного бюджету 🇺🇦 надійшов грант у розмірі $1,5 млрд. Це останній транш з $4,5 млрд від 🇺🇸 з Цільового фонду @WorldBank. Кошти буде спрямовано для відшкодування бюджетних витрат на пенсійні виплати та програми соцдопомоги. Дякую @POTUS та 🇺🇸 за підтримку України.

— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) September 17, 2022