О том, по какой причине, на днях, 30 апреля, леворадикалы уничтожили дачный домик (располагался в Хермансбурге на территории Нижней Саксонии в северной части ФРГ) президента оружейной компании Rheinmetall Армина Паппергера, пишет «НБН», ссылаясь на материал местного издания Bild.

Как стало известно, левонастроенные экстремисты, которые взяли на себя ответственность за осуществление поджога, одновременно разместили в Сети обращение, заявив — Rheinmetall «наживается на так называемом переломе [война в Украине]». В частности, якобы именно сейчас концерн интенсивно пополняет запасы устаревшей бронетехники, которую позднее сможет реализовать Украине вместе со снарядами, тем самым получив колоссальную прибыль.

«Леваки» добавили, что Rheinmetall, помимо составления агрессивных планов, также «производит и убивает не только в национальном [европейском] масштабе. Кроме того, в конце текста террористов, был внесен постскриптум — «Свободу Даниэле!» (леворадикалка Даниэла Клетте, задержанная в Берлине 2 месяца назад, после 30-летних поисков за участие в серии диверсий и убийств).

Ранее мы писали о том, что экс-глава Минобороны Британии называл беспочвенным отказ Шольца передать Украине Taurus.