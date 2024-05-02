О том, что «освободители» злоупотребляют не только алкоголем, после чего принимают решение относительно «убывания» с мест несения воинской службы на ВОТ Юга нашей страны, пишет «НБН», ссылаясь на материал Центра национального сопротивления (ЦНС).

В частности, на протяжении апреля, в рядах «второй армии мира» несколько просел уровень наступательного потенциала, что обуславливается не только тяжелыми потерями на передовой, но и рядом сопутствующих проблем среди захватчиков.

Например, в соответствии с имеющейся информацией, в окрестностях Токмака, представители российско-оккупационных войск «кавказской внешности», начали активно употреблять алкогольные напитки, при этом, находясь под воздействием наркотических веществ. Вследствие такого «отдыха», на указанном направлении участились сценарии с оставлением данными личностями боевых позиций, включая предварительные драки между личным составом подразделений.

По вышеописанным причинам, командование путинской армии, в особенности, — тактического звена, не в состоянии полноценно выполнять собственные обязанности, то есть контролировать подчиненных, так как офицеры ВС РФ, преимущественно, являются демотивированными после принудительной мобилизации.

Ранее мы писали о том, как у Буданова объясняли массовое дезертирство наемников из Непала из армии Путина.