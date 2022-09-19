Аналитик прокомментировал заявления кремлевских пропагандистов о том, что прекращение поставок российского «голубого топлива» приведет к обвалу экономики в европейских государствах и бунтам их граждан, информирует «НБН» со ссылкой на haqqin.az.

По словам Стулика, рассказы рупоров Кремля об энергетическом апокалипсисе в ЕС рассчитано на внутреннюю аудиторию. Если россияне верят тому, что экономика этих стран обрушится, а их жители будут выходить на улицы и требовать отставки правительств и прекращения помощи Украине, то у европейцев такие прогнозы пропагандистов вызывают улыбку и недоумене.

Эксперт объяснил, что советники президента РФ ничего не знают о том, как устроено европейское общество, в частности то, что западные лидеры подотчетны общественному мнению в их странах.

Европейское население прерасно осознает, чего хочет добиться кремлевский диктатор газовым шантажом и активно готовится противостоять России. В частности, страны ЕС уже заполнили свои газовые хранилища на 90%.

Также канцлер ФРГ Олаф Шольц прямо заявил, что РФ – ненадежный экономический партнер, кроме того, Германия продолжит помогать Украине. Глава немецкого правительства призывает своих граждан пережить эту непростую зиму, в связи с чем 70% населения выражает готовность платить больше за «голубое топливо» и электроэнергию, ради победы Украины в войне.

Аналитик добавил, что уже весной у главы Кремля не будет рычагов давления на Европу.

Напомним, что ранее СМИ рассказали, как долго продлится дефицит газа в Европе из-за отказа от поставок «голубого топлива» из РФ.