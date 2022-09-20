Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении, обнародованном на странице премьер-министра Украины Шмыгаля в «Твиттер».

Согласно словам руководителя Кабинета министров Украины, во время переговоров был поднят вопрос относительно новой программы сотрудничества между нашим государством и МВФ. Было решено, что миссия фонда начнет работу в Украинском государстве уж в октябре 2022 года.

Дословно из сообщения Дениса Шмыгаля:

«Было договорено о том, что уже в октябре миссия Международного валютного фонда начнет свою работу в Украине».

Помимо того премьер-министр высказал слова благодарности Георгиевой за поддержку в борьбе со страной-оккупантом и лидерство.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Денис Шмыгаль анонсировал повышение минимальной заработной платы в Украине.