В интервью немецкому изданию ZDFheute Nachrichten украинский лидер заявил, что страна-агрессор ударит по украинской ГТС, однако, чтобы РФ не обвинили, она совершит теракт на своей территории, информирует «НБН».

Осуществив удар по украинской газотранспортной системе, Москва обвинит в этом нашу страну и перекроет поставки газа в Европу. Зеленский не сомневается, что именно россияне совершили диверсию на трубопроводе «Северный поток».

После кремлевский диктатор Владимир Путин сообщил европейским странам, что «голубое топливо» можно поставлять только с помощью газовой магистрали «Северный поток-2».

Президент-агрессор заявит, что Европа осталась без «голубого топлива» из-за Украины и будет требовать, чтобы Германия пролоббировала снятие санкционных ограничений и запустила газопровод.

Отметим, что Швеция проводит расследование серии взрывов, разрушивших газопровод «Северный поток», доступ к которому стране-оккупанту не предоставят.