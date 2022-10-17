Экспорт сырой нефти через грузовые суда имел тенденцию к снижению в мае, июне и июле. Основными направлениями для сырой нефти страны-агрессора были Италия, Индия и КНР, информирует «НБН» со ссылкой на VOX.

Сейчас Москва продает «черное золото» со скидкой около 30 долларов в Пакистан, Индию, Шри-Ланку, Бангладеш и Кубе. Выгодные цены Кремль предлагает всем развивающимся экономикам, которые борются с инфляцией. По мнению экспертов, скидки на сырую нефть РФ сохранятся, что сделает импорт «черного золота» в бедные государства очень приемлемым.

Аналитики отмечают, что Индия, КНР и Турция – активные партнеры для топливной промышленности страны-агрессора. В частности, Анкара в этом году удвоила импорт нефти РФ и соперничает за то, чтобы стать лидером поставок сжиженного природного газа в европейские государства после подрыва трубопровода «Северный поток».

Напомним, что Министерство энергетики Украины рассказало, сколько Российская Федерация заработала на продаже «голубого топлива» и «черного золота» за период полномасштабной войны.