Литвин отмечает, что текущие цены на куриные яйца можно считать масимальными, кроме того, возможно их частичное снижение, что обусловлено двумя факторами, информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина».

По словам аналитика УКАБ, продукт может подешеветь, если украинцы начнут его меньше употреблять, снижая спрос, либо на производстве восстановится технологическая цепочка выращивания птицы. В таком случае можно ожидать снижение текущих цен на яйца на 10%.

Эксперт объяснила, что в связи с войной некоторые предприятия сознательно или были вынуждены сделать частичную остановку инкубационных процессов по выращиванию молодой птицы. В результате временно сократилось количество кур-несушек и снизились объемы производства.

Ранее экономист прогнозировал дефицит продуктов зимой. Эксперт рассказал, чего не будет хватать в украинских магазинах.