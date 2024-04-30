Представитель ЦПД в эфире «Громадського радіо» рассказал жителям Украины, с какими опасностями со стороны РФ они могут столкнуться в период Пасхальных праздников, информирует «НБН».

По его словам, учитывая опыт прошлых лет войны, оккупанты готовят ракетные провокации, поэтому украинцам стоит реагировать на сигналы воздушной тревоги и сразу идти в укрытие.

Также, как предупредил руководитель департамента медиаграмотности, в этот период могут активизироваться российские ДРГ в приграничных областях, поэтому жителям этих районов нужно быть внимательными и максимально осторожными.

Помимо этого, Сличко прогнозирует рост религиозных конфликтов в информационном поле, кремлевская пропаганда увеличит количество провокационных фейков, будет манипулировать угнетением священнослужителей и верующих УПЦ МП.

Как сообщалось, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов высказался об открытии новых линий фронта ВС РФ на севере Украины.