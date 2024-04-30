В эфире телеканала «Прямий» представитель ВС ВСУ ответил на вопрос, правда ли, что западные союзники могут предоставить Киеву неисправные истребители F-16, информирует «НБН».

По словам майора, даже если партнеры среди всего прочего передадут Украине неисправные американские боевые самолеты, они чрезвычайно необходимы ВСУ. Эта авиация станет «донором» для ремонта других истребителей, что является нормальной практикой в других странах.

Евлаш объяснил, что, если один из компонентов в боевом самолете работать не будет, необходимую деталь можно будет взять из неисправных F-16. Помимо этого, потерявшие свою боеспособность любые истребители можно будет использовать для ремонта других целей, которые определит командование.

Ранее спикер Воздушных сил рассказал, как Украина будет защищать западную авиацию на своих аэродромах.