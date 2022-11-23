Как пишет “НБН” со ссылкой на ERR, более 90 процентов замороженных активов Эстонии связаны с двумя российскими олигархами — Андреем Мельниченко и Вячеславом Кантором.

«Конкретно средства, замороженные в кредитных и финансовых учреждениях, на банковских счетах, в общей сложности составляют около 11,7 млн ​​евро. Второй раздел – это средства на замороженных авансовых счетах Налогово-таможенного департамента. Там речь идет о 8,4 млн», – об этом сообщает руководитель департамента международных финансовых санкций по предотвращению финансирования терроризма подразделения финансовой разведки, Лаура Аус.

Можно проверить, что общая стоимость замороженных активов, безусловно, значительно выше стоимости только замороженных счетов. Налогово-таможенный департамент провел более 35 тыс. проверок по применению санкций, выявлено около 1300 нарушений, большинство из них достаточно распространены, объясняет руководитель таможенного отдела департамента Эрик Хелдна.

Активы замораживаются по всему миру, и снова западные страны серьезнее обсуждают, можно ли использовать часть этого богатства для компенсации Украине ущерба от войны. Профессор международного права Лаури Мелкс говорит, что нужно различать собственность частных лиц и собственность российского государства.

Евросоюз изучает возможность направить некоторые из замороженных активов Банка России на восстановление Украины.

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