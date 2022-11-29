Как информирует «НБН» со ссылкой на «Радио Свобода», во время заседания правительства Денис Шмыгаль подчеркнул, что энергоресурсов, в том числе и горючего, в Украине достаточно, чтобы пройти зимний период.

Дословно из заявления Шмыгаля:

«Во время увеличения импорта генераторов, которые работают на дизеле и бензине, мы прекрасно понимаем, что спрос на горючее может значительно возрасти. Но Минэкономики не предусматривает его дефицита. Кабинет министров Украины находится в постоянном диалоге с сетями топлива, а также внимательно следит за балансом импорта и потребления».

Согласно словам премьер-министра Украины, импорт горючего в последние месяцы достигал 700 тысяч тонн в месяц, что полностью позволяет обеспечить потребительские запросы.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Севастополе перестали продавать топливо в канистры.