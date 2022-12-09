Как сообщает «НБН» со ссылкой на пресс-службу Минэкономики, в рамках дискуссии Центра экономической стратегии первый заместитель главы ведомства Денис Кудин, в ближайшей перспективе курс доллара США останется без изменений, однако на следующий год предусмотрена девальвация.

Со слов высокопоставленного чиновника, в 2023-м году экономисты предусмотрели в своем прогнозе некоторую инфляцию гривны. В конечном счете все будет зависеть от объемов финансовой помощи со стороны стран-партнеров Киева, а также проводимой Национальным банком Украины монетарной политики.

В соответствии с прогнозом, предусмотренном в бюджете на 2023-й год, курс американского доллара в среднем будет стоить 42,2 гривен, подчеркнул Кудин.

Следует отметить, что в главном финансовом документе Украины на 2023-й год предусмотрен курс 42,2 гривны за доллар. Это значит, что один доллар США может стать дороже примерно на 10 гривен. Более того, предполагается, что к концу 2023 года курс доллара может вырасти до 45,8 гривен. Одновременно с этим прогноз в бюджете никак не влияет на решение Национального банка Украины касаемо официального курса.