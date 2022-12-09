Как информирует «НБН», некоторые подробности об этом озвучило информационное агентство Reutrs.

Так, отмечается, что Вашингтон введет новый пакет санкций в отношении Российской Федерации и Китайской народной республики. Данные ограничительные меры будут направлены в ответ на использование страной-агрессором в войне против украинского народа иранских бепилотников. Касательно же Китая, санкции будут введены из-за незаконного вылова рыбы Пекином в тихоокеанской акватории.

В сообщении отмечается:

«По всем ожиданиям, экономические ограничения будут касаться целого ряда российских предприятий, относящихся к оборонной промышленности, вовлеченных в передачу иранских БПЛА на территорию России».

Ссылаясь на двух неназванных американских чиновников, ограничительные меры США будут введены на основании Глобального акта Магнитского. Именно это предоставляет Штатам полномочия вводить санкции в отношении иностранных чиновников на территории всего мира, если только последние нарушают человеческие права. Вашингтон может замораживать счета, активы таких людей, а также запрещать им выезд на территорию Соединенных Штатов Америки.

Дословно из обнародованного сообщения:

«Экономические ограничения повлияют также и на способность чиновников РФ, а также российских предпринимателей, путешествовать за границу».

Если говорить о Китае, то в Штатах намерены ввести экономические ограничения в отношении практически 170 организаций, которые были вовлечены в незаконный лов рыбы в Тихом океане.

Ранее, как мы уже писали, к новым санкциям против Российской Федерации призвал мир Андрей Ермак.