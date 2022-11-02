В своем Telegram-канале глава Офиса Зеленского написал, что нужно ввести новые антироссийские санкции, которые нанесут удар по добыче, производству и экспорту благородного металла, информирует «НБН».

В частности, Ермак призывает установить строгий контроль экспорта оборудования в Россию, которое необходимо для добычи и производства золота. Санкционные меры также должны коснуться и производителей такой техники, которые еще не покинули рынок страны-агрессора.

По словам руководителя ОПУ, санкции должны коснуться Сингапура, поскольку он является хабом для драгоценного металла, куда его вывозила РФ. Он добавил, что азиатская страна не очень активно вводила ограничительные меры в отношении России.

Ермак добавил, что под санкционный молот также должны попасть брокерские компании, посредники и перепродавцы золота.

Напомним, что, несмотря на санкции, страна-оккупант продолжает торговать нефтью. СМИ рассказали, кто активно покупает по выгодной цене российское «черное золото».