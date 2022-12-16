Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении «Укрэнерго» в социальной сети Facebook.

В частности, в своем сообщении «Укрэнерго» объявила о введении режима чрезвычайной ситуации. Хотя, по их данным, он касается только участников рынка электроэнергии в соответствии с «Правилами рынка электроэнергии». То есть, он относится исключительно к рыночным операциям.

Но, несмотря на это, известно, что из-за массированного ракетного обстрела оккупантами электроэнергетической инфраструктуры нашей страны, произошла потеря более пятидесяти процентов потребления объединенной энергетической системы. Именно в результате такого хода событий «Укрэнерго» объявило о чрезвычайной ситуации с 09:00, 16 декабря.

В свою очередь глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко пояснил, что ракеты повредили девять объектов энергетической генерации, а также сети, отвечающие за распределение электричества. В результате вышеуказанных повреждений технически невозможно обеспечить электричеством более половины потребителей государства.

Напомним, ранее сегодня мы уже писали о масштабном ракетном ударе Российской Федерации по территории Украины.