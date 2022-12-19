Экономист рассказал, что в Законе Украины «О Государственном бюджете на 2023 год», который президент Владимир Зеленский подписал в ноябре, заложен индекс роста цен на уровне 28%, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Пендзин отмечает, что из-за продолжения инфляции цены могут вырасти на 28% после Нового года, к чему должны быть готовы украинцы, однако эта цифра усреднена.

«Стоит ожидать большого роста цен на продовольственные товары», — сообщил эксперт.

По словам экономиста, в 2023 году потребительская корзина будет расти быстрее, абсолютными лидерами будут овощи. Также подорожают яйца и зерновые.

Ранее в Министерстве аграрной политики рассказали, как отключения электричества в Украине повлияют на цену продуктов питания.