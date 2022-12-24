Как передает «НБН» со ссылкой на «Голос Америки«, накануне проект закона был одобрен Сенатом, а затем за него проголосовали в Палате представителей: «за» – 225, а противниками данного решения оказался 201 конгрессмен.

В дальнейшем документ должен быть подписан главой Белого дома Джо Байденом.

Во время обращения к членам Конгресса в ходе голосования, пресс-секретарь Палаты представителей США Нэнси Пелоси сказала, что данный проект закона предусматривает серьезную поддержку Украины, а также она упомянула недавнее выступление украинского президента Владимира Зеленского в Конгрессе на текущей неделе.

«Кроме всего прочего, бюджет правительства направлен на поддержку чрезвычайных героев в Украине, которым приходится воевать на передовой битвы за демократию. Поэтому в данном законодательном акте мы с гордостью готовы предоставить новый крупный пакет безопасности, а также гуманитарной и экономической помощи», — рассказала Пелоси.

Также сообщается, что в проекте закона предусмотрено примерно 45 миллионов долларов дополнительной помощи для Украины.

Ранее стало известно о том, что в Бундестаге потребовали от Шольца предоставить Украине танки Leopard 2.