Как информирует «НБН», об этом сообщает информагентство Bloomberg со ссылкой на Liga.net.

При этом отмечается, что дефицит федерального бюджета России за весь 2022 год достиг порядка 46 миллиардов долларов. На протяжении минувшего года, как отмечается в агентстве, бюджет России в основном был профицитным.

Согласно обнародованной агентством информации, расходы за год выросли более чем на тридцать процентов, если сравнивать с довоенными показателями.

На протяжении первого полугодия поток доходов от высоких цен на нефть, газ и другие экспортные сырьевые товары помог компенсировать рост расходов бюджета. Однако в настоящее время такая тенденция весьма изменяется.

Примечательно, что цены на нефть РФ упали после того, как страны «Большой семерки» активировали ценовые ограничения. Российское правительство уже начало сокращать или откладывать невоенные расходы и обсуждает повышение налогов для определенных крупных компаний, чтобы покрыть этот дефицит.

Но при всем этом, и несмотря на давление санкций Запада, о чем добавили в агентстве, финансовое положение Российской Федерации остается относительно стабильным.