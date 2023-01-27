Во время брифинга председатель правления «УЗ» сообщил, что прошлый год компания закончила с чистым убытком почти в 11 миллиардов гривен, информирует «НБН».

По словам Камышина, ущерб «Укрзализныци» от пассажирских перевозок составил 13 миллиардов гривен, при том, что АТ поступала финансовая помощь от государства в размере 10 миллиардов гривен.

Он отметил, что «УЗ» может потерять в этом году 20,2 миллиарда гривен, однако в компании к этому относятся спокойно, поскольку она выполняет важную государственную функцию.

Повышение тарифов на грузовые перевозки ситуацию не улучшило, поскольку их объемы в 2022 году упали из-за войны, блэкаута, разрушения предприятий и ограничений использования электроэнергии.

Глава правления компании заверил, что тарифы на грузовые и пассажирские перевозки поднимать не планируют.

Ранее руководитель пассажирского направления «УЗ» объяснял, почему компания не повысит цены на билеты на поезда.