Об этом информирует «НБН«, ссылаясь на данные из телеграм канала советника офиса президента.

Как стало известно, с 24 февраля 2022 года всего лишь 9% компаний со всего международного рынка перестало вести бизнес в Российской Федерации. Также Подоляк рассказал о том, что некоторые из этих компаний признают террористические организации и так называемые республики ДНР и ЛНР.

По данным Михаила Подоляка больше всего всего сотрудничают с Россией немецкие компании, их около 20%, также достаточно много японских и американских компаний, среди них: METRO, Auchan, Nestle, Alibaba, Pfizer, Philip Morris и остальные.

Напомним, что ранее Михаил Подоляк отвечал на заявление Илона Маска о том, что его компания Starlink ограничила возможности для Украины.