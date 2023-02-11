Об этом информирует «НБН», ссылаясь на данные официальной пресс-службы Всемирного банка.

Сообщается, что на восстановление транспортной инфраструктуры международный банк планирует выделить целых 50 миллионов долларов. Также сообщается, что эти деньги должны пойти и на гуманитарную помощь для Украины.

Также в пресс-службе рассказывается о том, данные деньги должны покрыть ремонты дорог и вскоре пропускная способность экспортных, а также импортных коридоров должна быть увеличена.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что страна-член НАТО готовит план крупной финансовой помощи для украинского государства.