Об этом информирует «НБН«, ссылаясь на данные источника «Berner Zeitung«.

Как говорится в источнике, официально данные активы не попадают под санкции Евросоюза, поэтому нельзя считать, что эти 19 миллиардов долларов полностью заблокированы. Но в то же время использовать эти активы не может ни один гражданина Российской Федерации, так как они являются замороженными.

В источнике отмечают, чего всего лишь 4 миллиард франков приходится на находящихся в санкционном списке Швейцарии граждан Российской Федерации. Остальные 13,6 миллиарда — это те россияне, которые попали под санкции в других странах Европы.

Также там отметили, что данные средства могут принадлежать Центральному банку РФ, но воспользоваться деньги там не смогут.

Напомним, что немного раньше президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против двух сотен россиян термином на 50 лет.