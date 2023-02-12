Об этом сообщает «НБН«, ссылаясь на официальный указ президента Украины №75.

Как стало известно, украинский лидер 12 февраля текущего года подписал указ, согласно которому санкции СНБО против граждан Российской Федерации начнут действовать. Следить за исполнение данного решения будет глава Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Кроме того, Кабмин, СБУ и СНБО обязаны мониторить эффективность персональных санкций против граждан РФ. В свою очередь МИД должно проинформировать европейский партнёров о введенных санкциях.

Известно, что президент Украины ввёл санкции против 199 граждан Российской Федерации, а также против одного украинского коллаборанта Юрия Черничука, которого российские оккупанты незаконно назначили директором Запорожской АЭС.

Примечательно, что санкции против граждан РФ введены сроком на 50 лет, а указ действовать начинает уже с 12 февраля.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Владимир Зеленский изменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.