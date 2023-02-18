Об этом информирует «НБН«, со ссылкой на издание «gazeta.ua«.

Стало известно, что представители Украины, а также представители международного валютного фонда договорились о подготовке мониторинговой программы.

Кроме того, глава миссии Гевин Грей рассказал о том, что украинское правительство, совместно с Национальным банком Украины смогли выполнить все задания до конца 2022 года и теперь можно приступать к монитинговой миссии.

Также в МВФ поблагодарили главу НБУ Пышного и министра финансов Марченко за хорошее сотрудничество, а также заявили, что ожидают его в дальнейшем.

Напомним, что ранее глава Национального банка Украины анонсировал новую миссию Международного валютного фонда.