О том, что наибольшее повышение заработных плат украинцев придется на следующий год, пишет «НБН», ссылаясь на данные «Инфляционного отчета за апрель», опубликованные на официальной странице Национального банка Украины (НБУ).

Согласно прогнозированию банка-регулятора, размер реальной зарплаты превысит идентичный довоенный показатель уже в 2025 году, что произойдет «благодаря усилению конкуренции за рабочую силу» с зарубежными нанимателями.

Кроме того, зарплаты будут расти нижеуказанным образом в течение ближайших трех лет:

в 2024 году номинальная «прыгнет вверх» на 14,8 процента;

реальная в 2024 году (с учетом влияния инфляции и действительной покупательной способности) — на 8,1 процента;

номинальная в 2025 году — на 14,2 процента;

реальная в 2025 году — на 6,5 процента;

номинальная в 2026 году — на 8,6 процента;

реальная в 2026 году — на 3 процента.

Ранее мы писали о том, что в НБУ сообщали о пересмотре тарифов на операции с наличными средствами.