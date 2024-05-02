О том, что подобные нововведения позволят улучшить качество наличной гривны, выведенной в обращение, а также обеспечат наличие размена в период проведения расчетов, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Национального банка Украины (НБУ).

В частности, Нацбанком утверждены измененные тарифы для финучреждений, инкассаторских компаний и организаций, занятых обработкой наличных средств.

Теперь клиентам вышеуказанных структур за обналичивание средств в гривне, придется заплатить:

0,2 процента от суммы (вместо 0,4 процента) — касается разменных, оборотных монет, купюр меньших номиналов (20, 50, 100, 200);

0,4 процента от объема полученной наличности — касается банкнот высоких номиналов (500 и 1 000);

0,15 процента от суммы выданной «налички» (вместо 0,25 процента) — касается разменных, оборотных монет, банкнот более низкого достоинства (20, 50, 100 и 200);

0,1 процента от суммы (вместо 0,25 процента)— касается купюр высоких номиналов в 500 и 1 000 гривен;

сдача банкнот тиража 2003-2007 годов, достоинством в 50, 200 и 500 гривен (не исключая неотсортированный тип), — бесплатно (вместо 0,25 процента от суммы).

Следует отметить, что вышеописанные изменения станут работать не ранее 1 июля текущего года.

Ранее мы писали о том, что в НБУ анонсировали первый этап отмены ряда валютных ограничений.