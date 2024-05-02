О том, что вопреки контролированию курса валют в стране Национальным банком Украины, во второй половине текущего года возможно удорожание американской валюты в диапазоне от 40 до 41 гривны/доллар, пишет «НБН», ссылаясь на мнение инвестиционного банкира и экономиста Сергея Фурсы, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Фурсы, доллар в 2024 году серьезно укрепился, если провести сравнение со всеми остальными ключевым валютами, включая евро, и по этой причине не стоит ожидать, что гривна подрастет в цене.

Кроме того, банкир-инвестор добавил — определенные рамки ослабления национальной валюты Украины вполне логичны, поскольку именно такой динамики желает Минфин, «потому, что в бюджете курс предусмотрен, этого хочет МВФ», и из-за этого банк-регулятор «очень плавно отводит гривну в этот диапазон».

Помимо всего вышеуказанного, Фурса полагает — котировка валюты США на внутреннем валютном рынке Украине, в ближайшем будущем, не вырастет более 50 гривен/доллар.

Ранее мы писали о том, что банкир рассказывал, какие колебания курса доллара в Украине наиболее вероятны в мае.