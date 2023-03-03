Об опубликованном квартальном отчете, по которому пока еще сложно полноценно оценить, каким образом менялись заработные платы украинцев в каждом месяце прошлого года, так как доступны сведения исключительно поквартально, но определенные выводы сделать можно, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Государственной службы статистики Украины.

В соответствии с первоначальными данными, размещенными статистическим ведомством, средняя зарплата в 1-м квартале 2022-го года составила 14,620 тыс. гривен, что на 13,9 процента больше, чем за такой же период 2021-го года. Во 2-м квартале заработные платы наоборот снизились, если сравнивать с 2021-м годом — на 0,4 процента, до 13,723 тыс. гривен. В 3-м квартале стали выше на 3 процента, до 14,619 тыс. гривен, а в 4-м квартале увеличились на 8 процентов, до 16,477 тыс. гривен.

Отметим, что в 4-м квартале, самые высокие заработные платы фиксировались у штатных работников в таких сферах:

«Информациях и телекоммуникациях» рост составил 6,4 процента — до 33,510 тыс. гривен;

«Финансовой и страховой деятельности» — от 30,231 тыс. гривен;

«Государственном управлении и обороне» — вознаграждение за труд выросло на 8,8 процента, до 25,421 тыс. гривен.

При этом, на промышленных предприятиях, украинцы стали получать на 2,8 процента меньше — от 16,120 тыс. гривен, а в торговле — на 15,6 процента, от 18,346 тыс. гривен.

Также, самые невысокие заработные платы в сфере строительства – 10,269 тыс. гривен, и во «Временном размещении и организации питания» — 9,714 тыс. гривен.

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