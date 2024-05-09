О том, что ни Зеленского, ни Порошенко, больше невозможно найти в розыскном сервисе на официальной странице правоохранительного ведомства страны-агрессора, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Медиазоны».

Как стало известно, карточки розыска высокопоставленных политиков Украины пропали вскоре после того, как 4 мая их якобы случайно обнаружили «журналисты» пропагандистского агентства «РИА-Новости». В частности, 9 мая, поиск по анкетным данным обоих президентов, не дает на сайте МВД РФ никаких результатов.

Кроме того, «Медиазоне» удалось выяснить — Зеленский и Порошенко были добавлены в розыск дежурным отделом МВД государства-террориста, расположенным на временно оккупированной части Донетчины. При этом, после обнаружения данной информации, уже 6 мая МВД РФ выступило с нехарактерным заявлением — внесение в розыскную базу обоих президентов осуществлялось «техническим исполнителем», а удаление произошло потому, что подобные решения принимаются исключительно СК РФ или его территориальными подразделениями.

Ранее мы писали о том, что в ISW раскрывали цели РФ, объявившей в розыск Зеленского и ряд политиков и военных Украины.