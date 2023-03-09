О том, что все лица, проживающие на территории страны-агрессора, больше не смогут ни покупать, ни продавать доллары/евро через свои ранее прекрасно работающие P2P-сервисы, пишет «НБН», ссылаясь на материал издания «РБК-Россия».

Отметим, что P2P-операции устроены так, что все пользователи, пользуясь только безопасными обменными инструментами биржи, то есть без внешнего контроля и посредничества, могут покупать валюту друг у друга. На данный момент P2P-сервис от «Binance» больше не допустит к совершению операций с долларами/евро каждого гражданина с паспортом РФ, а также человека с любым иным гражданством, если он проживает на территории России.

Впрочем, все данные запретные меры для россиян, увы, касаются только доллара/евро, а прочие «фиатные валюты» — доступны.

При этом, и гражданам Евросоюза тоже не разрешаются аналогичные операции через те же P2P-сервисы от «Binance», но уже с мало кому нужными российскими рублями.

Ранее мы писали, что в МВФ рассказали, как развязанная Кремлем война скажется на экономике РФ.