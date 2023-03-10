О том, что в Лондоне уверены, что даже суровые санкционные меры никак не ограничивают россиян в обороте «грязных денег», в том числе и полученных от войны в Украине, пишет «НБН», ссылаясь на материал Bloomberg.

Как утверждают журналисты, если общество с ограниченной ответственностью (ООО), которое принадлежит иностранному гражданину, официально зарегистрировать в Великобритании, и внести компанию в торговый реестр этой страны, то крайне маловероятно, что такая «фирма» подвергнется налоговым проверкам. Согласно источникам Bloomberg в органах охраны правопорядка, сотни таких «ООО», оформленных иностранцами, похоже, втянуты в отмывание денег/уклонения от уплаты налогов.

Таким образом, несмотря на то, что в Великобритании ввели широкомасштабные санкционные меры против многочисленных российских компаний и частных лиц после начала войны РФ с Украиной, финансовая сфера Туманного Альбиона по-прежнему пронизана подставными компаниями и подобными непрозрачными структурами.

Одно из ярких подтверждений — компания, зарегистрированная в Лондоне (название скрыто) как собственник зерновоза. Предполагается, этим сухогрузом вывозят зерна с временно оккупированных территорий Украины. При этом, трое нынешних и несколько экс-сотрудников компании — граждане России, и никакой реальной деятельности в Великобритании, как утверждается, это «ООО» не ведёт.

Но есть надежда, что если британский парламент одобрит новый законопроект, направленный на ужесточение борьбы с отмыванием денег, то это поможет пресечь деятельность этих тысяч зарегистрированных в Великобритании компаний.

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