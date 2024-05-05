О том, что гражданам Украины, возвратившимся в родные дома после освобождения захваченных территорий/при сценарии понижения уровня риска обстрелов населенных пунктов, следует незамедлительно сняться с учета, то есть обновить статус ВПЛ, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Кабинета Министров.

Как утверждают в Кабмине, граждане могут обойтись без долгих ожиданий в очередях, одновременно отказавшись от сбора многочисленных справок или повторных посещений госучреждений из-за затягивания процедуры чиновниками.

В частности, услуга отказа от статуса ВПЛ теперь будет функционировать в автоматическом режиме, при этом, заявки станут обрабатываться в онлайн-формате, и «влиться в процесс» можно, изучив нижеуказанную инфографику:

Фото — kmu.gov.ua

Фото — kmu.gov.ua

Фото — kmu.gov.ua

Фото — kmu.gov.ua

Фото — kmu.gov.ua

Ранее мы писали о том, как Лубинец отреагировал на возмущения граждан относительно ужесточения требований по назначению соцпомощи ВПЛ.