О том, что гауляйтер Балицкий, поставленный Кремлем во главе захваченной части Запорожья, издал «указ», в который внесено — начата подготовка требуемой инфраструктуры с одновременным введением мероприятий, необходимых для осуществления призыва на воинскую службу из оккупированных районах данной области, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт Минобороны Великобритании.

По мнению аналитиков военной разведки Британии, влияние вышеописанной мобилизации не выйдет за ограниченные рамки, так как существенная доля населения Запорожской области уже успела выехать. В частности, на территории временно захваченного Мелитополя, являющегося крупнейшим городом региона, осталось нет более 40 процентов от довоенного количества граждан, 50 процентов из которых — этнические русские, уже получившие работу в городе.

Таким образом, данный указ не сможет перекрыть потери оккупантов в «живой силе», а скорее станет частью более разветвленной программы «властей» РФ на ВОТ, нацеленной на принуждение населения к окончательному принятию российского управления. Кроме того, все это согласуется с попытками убедиться — большинство жителей получило паспорта государства-террориста, поскольку успело проголосовать на недавних псевдовыборов президента РФ.

Ранее мы писали о том, что британская разведка объясняла, почему потери РФ вырастут после активизации наступления на востоке Украины.