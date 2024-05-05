О том, что государство-террорист на данном этапе войны сосредоточило вокруг Часового Яра более 20 000 «живой силы», стремясь осуществить захват этого населенного пункта до вышеописанной даты, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение спикера оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Хортица» Назара Волошина, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Волошина, Москва не пересмотрела подход к ранее намеченной цели — «выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей».

В соответствии с данными военной разведки Украины, Россия пытается перебрасывать силы и доукомплектовывать истощенные подразделения по различным направлениям передовой. Однако, на Часовояровском участке фронта, российский генералитет сосредоточил группировку в диапазоне от 20 000 до 25 000 военнослужащих.

Следует отметить, что по мнению главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, после овладевания Часовым Яром, путинские войска, судя по всему, планируют пойти в направлении Покровска.

Фото — deepstatemap.live

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