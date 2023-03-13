Несмотря на колоссальный дефицит в государственном бюджете Российской Федерации, который только за два первых месяца этого года составил 34 миллиарда долларов, у президента-агрессора еще есть возможность выделять средства на продолжение войны против Украины.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Гудков призвал не забывать, что российский лидер вместе со своими соратниками воровал деньги у государства и клал в свой карман. Кроме того, Кремль может просто «наштамповать» несколько триллионов либо просить своих граждан экономить, ухудшая их жизненные условия.

При этом оппозиционер убежден, что у диктатора нет достаточного количества финансов, чтобы долго спонсировать боевые действия, однако на год средств ему еще хватит.

Отметим, что санкционный удар по стране-агрессору уничтожает ее экономику. Гражданам РФ начали задерживать выплату зарплат.