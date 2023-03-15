О том, что ценовое колебание коснулось практически всего горючего, но больше всего подешевел сжиженный газ, пишет «НБН», ссылаясь на сведения, опубликованные на официальной странице Государственной службы статистики Украины.

Согласно информации, предоставленной статистическим ведомством, в этом феврале, если провести сравнение с первым месяцем 2023-го года, бензин марки «А-92» стал стоить меньше — на 3,4 процента(до 49 гривен/литр), бензин марки «А-95» — на 4,6 процента дешевле(до 48,3 гривны/литр), а дизельное топливо подешевело на 5,4 процента — до 51,7 гривны/литр.

Рекордсмен по падению цены — сжиженный газ для автомобилей: топливо подешевело на 11,9 процента — до 24,5 гривны/литр.

Стоит напомнить, что в декабре 2022-го года, по сравнению с декабрем 2021-го года, бензин марки «А-92» стал дороже на 68,6 процента — до 50 гривен/литр, бензин марки «А-95» на 68,5 процента(до 51,3 гривны/литр). ДТ подорожало на 85,7 процента(до 55 гривен/литр), а автогаз — на 52,3 процента(до 29,1 гривны/литр).

Ранее мы писали, что в Украине продолжают дешеветь все виды автомобильного топлива.