О том, почему не прогнозируется заметного удорожания яиц накануне праздников, пишет «НБН», ссылаясь на предположения главы Ассоциации «Союза птицеводов Украины» Сергея Карпенко и руководителя отдела маркетинга оптового рынка «Шувар» Татьяны Попович, опубликованные в «УНИАН».

По словам Карпенко, ожидаемо перед праздниками спрос на яйца нарастает, но в текущем году это, похоже, не окажет существенного влияния на стоимость продукции, и украинцы смогут рассчитывать «на доступные ценовые предложения в достаточном количестве».

По мнению Попович, из-за достаточного объема предложений этого «товара», стоимость яиц даже будет ниже прошлогодней, вопреки незначительному повышению цен на 15 процентов перед Пасхой, что довольно типично для предпраздничного периода.

Идентичный ценовой прогноз сделали и представители сети супермаркетов «АТБ», обосновав свое «предсказание»:

Благодаря возобновляющим свою работу птицефабрикам, дефицита куриных яиц в стране нет, и их количество полностью покрывает потребности населения.

Ранее мы писали о том, что в Госстате показывали, какие продукты подешевели в последние месяцы.