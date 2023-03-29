Об этом говорится в проекте федерального бюджета Канады сообщает «НБН«, со ссылкой на «Укринформ«.

В источнике говорится о том, что с того момента, как армия Российской Федерации вторглась на территорию Украины в Канаду переехало около 200 тысяч украинцев. Значительная часть из них воспользовалась специальной миграционной программой для беженцев с Украины.

Также известно о том, что беженцы из Украины могут бесплатно долететь в Канаду по специальной программе, а также две недели бесплатно проживать в гостинице на территории государства. Кроме того, известно, что украинцы также могут получить специальные выплаты от местного правительства.

Ранее мы писали о том, что в канадской разведке сообщили о том, что Кремль не планирует возвращать украинских детей.