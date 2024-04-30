Telegram-канал SHOT написал, что ночью жители Симферополя и Джанкоя проснулись от громких звуков взрывов, слышали более десяти мощных «хлопков». Оккупанты сразу же заявили о работе противовоздушной обороны над городами.

До этого захватчики сообщали об угрозе ракетного удара и перекрыли движение транспорта по Керченскому мосту, информирует «НБН».

Telegram-канал «Чп / Севастополь» пожаловался, что ночью по Крыму был нанесен комбинированный удар. По полуострову якобы сначала выпустили беспилотники, а после атаковали его баллистическими ракетами ATACMS. ПВО страны-агрессора якобы удалось сбить 10 воздушных целей.

Напомним, что в Крыму гремели взрывы и 28 апреля. Российские СМИ заявили об ударе ракетами ATACMS по полуострову, в результате которого «вторая армия мира» понесла потери живой силы и техники.