Датский дипломат в интервью изданию «РБК-Украина» напомнил, что премьер-министр его страны Метте Фредериксен недавно посещала Львов. В ходе визита глава правительства сообщила, что истребители F-16 должны прибыть в Украину этим летом, информирует «НБН».

По словам посла, существуют сложности с поставками западной авиации, так как самолеты – лишь одна их составляющая, помимо этого существует целая система обеспечения и обслуживания истребителей.

Миккельсен рассказал, что в августе 2023 года на авиабазе в его стране, когда глава Украины Владимир Зеленский посещал Данию, он встречался с некоторыми пилотами ВСУ. Летчики говорили ему, что очень хотят приступить к использованию F-16.

Дипломат добавил, что он оптимистично настроен относительно передачи истребителей и уверен, что боевые самолеты скоро появятся в Украине и будут готовы к эксплуатации.

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш ответил, как Украина будет защищать истребители F-16 на своих аэродромах.